Martín Cuenca presenta 'El autor', una "sátira" en la que se ríe de sí mismo y cuestiona al espectador

El cineasta Manuel Martín Cuenca presenta en el 65 Festival Internacional de Cine de San Sebastián su última película 'El autor', que ha calificado como una "sátira" de la profesión, "una exageración conectada con las pulsiones de la realidad", en la que se ha "reído" de sí mismo y que busca mantener "la pulsión" entre "dar la razón y cuestionar" al espectador. Además, ha señalado que "hay que traicionar la letra para respetar el espíritu cuando haces una adaptacion" literaria como ésta, que se basa en la novela 'El móvil' de Javier Cercas.

Sobre el personaje de Álvaro que interpreta Javier Gutiérrez, Martín Cuenca ha señalado que quizás tiene "una visión un poco perversa del egoísmo de los autores y de cierta maldad, o no", porque, al mismo tiempo se siente "muy orgulloso" de hacer lo que hace, películas. "Es lo que más me gusta, el lugar donde me gusta estar", ha afirmado, para añadir que él también se siente como Álvaro, "dispuesto a ha hacer lo que sea para seguir haciendo lo que me gusta".