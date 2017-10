Maribel Verdú, sobre el acoso sexual en el cine: "Esto se ha dado toda la vida, en el cine y fuera del cine"

La actriz Maribel Verdú ha asegurado este lunes 30 de octubre que los casos de acoso sexual en el cine "se han dado toda la vida", si bien es algo que también existe "fuera de él, en las empresas y en todas partes".

"Es tremendo, pero lo que es terrible también es el terror que se crea en torno a la denuncia del abuso. Es terrorífico, no solamente por el hecho, sino que además es un hecho conocido en muchas ocasiones por gente de alrededor y el miedo al despido, a que te dejen de lado o a que no te den trabajo te hace que te calles", ha explicado la cineasta.

Querejeta ha puesto como ejemplo el caso de Harvey Weinstein y cómo alguien como Tarantino no se atrevió a decirlo. "Lo terrible es que no se pueda confesar y que una víctima no lo cuente por miedo, pero los de alrededor que lo saben son los que tienen que potenciar la campaña para que seamos de una vez por todas de acabar con estas situaciones", ha pedido Querejeta. El actor Antonio Resines, que también participa en la película, ha secundado esta petición con un escueto "firmado".