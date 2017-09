María Teresa Campos regresa a Madrid para preparar su vuelta a televisión

Este jueves María Teresa Campos y Bigote Arrocet volvieron a Madrid después de pasar unos días de descanso en Málaga y lo hacían a tiempo para poder felicitar a Terelu Campos que ese día cumplía 52 años.

La pareja ha estado en Málaga de donde no se han separado salvo una semana en la que el humorista tuvo que viajar a Grecia para conocer a su nieto, hijo de su hijo Maximiliano. La presentadora no pudo viajar con el humorista debido a que su recuperación, que aún no está al 100%, desaconsejaba un viaje en avión de esas características. Ahora, ya de vuelta a Madrid, Maria Teresa prepara su vuelta a la televisión.