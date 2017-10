María del Mar Bonet presenta concierto en Madrid y reitera su apoyo a Cataluña: "Es un país maduro y con criterio"

La cantante María del Mar Bonet ha presentado el concierto que tendrá lugar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid este próximo domingo 15 de octubre para presentar su nuevo disco 'Ultramar', en un periodo "complicado" ante todo lo que está sucediendo en Cataluña en torno a una posible declaración de independencia.

En este sentido, ha instado a "utilizar el diálogo sobre todo con respeto y ganas de arreglar la situación", algo que cree no se está cumpliendo. "Ya veremos cómo se resuelve, pero querría comprensión", ha añadido, además de defender el posicionamiento político de los artistas. "Cada uno tiene su opinión y no hay que decir a cada uno lo que debe expresar", ha aseverado.

"Me es imposible contestar a eso, mi carrera la veo así, de manera rápida porque ahora estoy haciendo una cosa y mañana otra. Todos estos años han pasado muy rápidos, he hecho muchos discos y viajes y lo mejor que me he pasado en la vida ha sido conocer a músicos y poder aprender de todo en lo que he colaborado", ha afirmado.