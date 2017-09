María José Suárez agradece en Instagram el cariño recibido

María José Suárez ya está en casa con su pequeño Elías. La diseñadora abandonaba este lunes el hospital donde había dado a luz a su primer hijo.

Emocionada y abrumada por las muestras de cariño, la sevillana no dudó en escribir un post en su perfil de Instagram donde agradecía todo el amor que había recibido estos días: "Ya estamos en casa con nuestro bebé, no he podido contener las lágrimas de emoción al salir del hospital y ver tantas muestras de cariño. Muchas gracias al Hospital Viamed Sta Angela de la Cruz por el inmejorable trato recibido y gracias también (que no solo hay q decir cuando se portan mal) a la prensa por el respeto y delicadeza con que nos han recibido. Gracias de corazón también a vosotros, a los que os alegráis de lo bueno y me dejáis comentarios bonitos. Somos los padres más felices del mundo!".