La boda de Marcos de Quinto y Angélica de la Riva de lo más movida

Como era de prever la boda de Marcos de Quinto y la soprano cubano-brasileña Angélica de la Riva no fue un cuento de hadas como todos novios hubieran deseado y como ha podido ser testigo CHANCE.

Los primeros invitados en llegar eran los que fueron sus trabajadores de Coca-Cola de la fábrica madrileña que no querían faltar para expresar sus sentimientos ante el cierre de la planta: "Un trabajador vio en las redes sociales que De Quintos se casaba y se le ocurrió promover una concentración pacífica con el fin de que continúe la visualización de nuestro conflicto" como explicaba Daniel Campos, delegado sindical de Comisiones Obreras en Fuenlabrada, a Jaleos de El Español. Y así fue... allí estuvieron con camisetas rojas con logotipos que recordaban a la película de 300: "Espartanos de Coca-Cola Au, Au, Au"... o frases que nada tienen que ver con el Rey Leonidas y sus chicos del estilo: "No nos domaron, no nos doblegaron, ni nos van a domesticar" reclamando que se cumplan las sentencias y que 7.300.000 euros no se solucionan las cosas según sus peticiones.