Marcos Chicot, escritor: "Necesito gigantes intelectuales y morales, personajes que me fascinen"

El escritor Marcos Chicot ha asegurado este martes que, después de la publicación de sus dos novelas 'El asesinato de Pitágoras' y 'El asesinato de Sócrates', lleva un año estudiando a Platón para escribir una novela sobre este filósofo. "Necesito gigantes intelectuales y morales, personajes que me fascinen", ha explicado sobre el motivo por el que está afrontando esta trilogía.

Sin embargo, ha aclarado que las tres novelas son "independientes" y que todavía "no tiene claro" si habrá futuras sagas con personajes que han aparecido ya en sus obras, ha dicho esta tarde durante su charla con los lectores en la última sesión del verano del ciclo 'Martes Literarios' de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En su opinión, estos filósofos "han dejado grandes ideas" que deberían ser "la guía de nuestros pensamientos", al tiempo que ha valorado que la novela "tiene que ser didáctica" porque, de lo contrario, "no cumpliría" sus objetivos como novelista. A este respecto, ha concretado que su finalidad es "entretener y divulgar", de forma que "resulte interesante y fácil aprender cosas".

"Pero una cosa no funciona sin la otra", ha puntualizado Chicot, quien ha explicado que, desde su punto de vista, "solo permea el conocimiento que acabamos comprendiendo". Por este motivo, ha expuesto que "si se muestra al personaje en su vida diaria" por medio de su realidad "documentada", a partir de ahí se pueden "comprender" sus motivaciones.

De esta forma, ha opinado que "acabas comprendiendo por qué Sócrates es el padre del Humanismo", al tiempo que ha aclarado que esta comprensión no llega "de una manera explicativa", sino que, en su opinión, debe llegar al lector por medio de una trama. Pero, ha puntualizado, lo hace "con rigor" y basándose en fuentes.

En este punto, ha asegurado que en sus novelas hay "escenas cortas", por lo que cree que "son muy adaptables" al cine, aunque "sería carísimo" hacerlo. "A mí me encantaría, si se hace bien. Si se hace un personaje superficial, eso me mataría, me daría un patatús", ha dicho.