Marcolongo, autora de 'La lengua de los dioses': "La lengua también es política, pero primero van los seres humanos"

La investigadora Andrea Marcolongo publica 'La lengua de los dioses. Nueve razones para amar el griego' (Taurus) en la que busca arrojar luz sobre cómo se hablaba en la Grecia de Platón o Sócrates con una lengua que, "como todas, es política", aunque matizando este concepto.

No obstante, Marcolongo ha recordado lo que pasó con el griego clásico tras la expansión del imperio de Alejandro Magno. "Era un imperio que iba de Europa a Asia y todos tenían que hablar griego, lo que dividió a los pueblos, que solo podían utilizar sus idiomas en casa. De ahí que crea que primero son los seres humanos y luego las lenguas, y no al revés", ha defendido.

Sin querer pronunciarse sobre la relación entre Cataluña y España, sí ha comparado la "cuestión lingüística" con la Grecia clásica. "Siempre se ha creído que el griego que hablaba Platón era una sola lengua, y no es así, porque había muchos dialectos en realidad. Daba igual si vivías en Atenas y hablabas ático o si vivías en Lesbos y hablabas eólico: era un conjunto de lenguas unidas por el sentimiento de nacionalidad griega", ha apuntado.

BEST SELLER EN ITALIA

"No es un libro sobre Grecia, ni un manual ni una demostración de erudición. Simplemente, es una obra que tiene muchas partes de mi vida, de alguien que ha dedicado una parte importante a estudiar el griego clásico, que no sacaba buenas notas muchas veces y que, después de quince años, no había entendido muchas cosas", ha señalado.