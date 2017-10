Mara Torres regresa a la novela con 'Los días felices': "Pensé que no volvería a escribir una sola línea"

Mara Torres regresa a la novela con 'Los días felices' (Planeta) cinco años después de ser finalista del Premio Planeta con 'La vida imaginaria', un periodo en el que la periodista llegó a pensar que "no volvería a escribir una sola línea".

"Miguel es una persona insegura, pero eso es lo que le da fuerza. No es un héroe pero tampoco un antihéroe, ni siquiera es un lider, sino una persona normal que se va haciendo excepcional para su entorno únicamente con el paso del tiempo", ha señalado Torres, quien reconoce que esta novela tiene algo de sus vivencias.

La insatisfacción por el paso del tiempo y las metas inalcanzadas están presentes a lo largo de esta obra trufada de citas poéticas --como la famosa 'Que la vida iba en serio' de Gil de Biedma--. "Desear lo que no tenemos es algo innato del ser humano, un inconformismo que sin embargo a veces trae alegrías", ha explicado.

Claudia, la amiga de toda la vida de Miguel, se convierte en el centro de una historia de amor platónico, "el único que se mantiene siempre como anhelo" y, por lo tanto, no sufre el desgaste del tiempo. Respecto a la alusión a los 'días felices' del título, la autora ha matizado que "no es para hablar de la felicidad, aunque tampoco de la infelicidad".

"Cuando miras hacia atrás, hay también muchos periodos que son de ausencia de dicha, que no es lo mismo que ser infeliz, y con ellos nos damos cuenta de esos otros que han significado más para nosotros", ha apuntado. Pese a que en el periodo de edad elegido para la novela "uno no sabe muchas veces lo que quiere", para la escritora, no es "nada malo". "Aunque tenga mala fama, si te dejas llevar por la vida tampoco se está tan mal", ha matizado.