Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza: "Es increíble que todavía siga chocando que un hombre baile con falda"

El bailaor Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017 en la categoría de interpretación, ha lamentado que a día de hoy "todavía haya gente a la que le siga chocando que un hombre baile con falda" en los espectáculos flamencos, una de sus señas características de los últimos años junto con el mantón de manila.

"No sé porque ha tenido esta repercusión porque no he sido el primero que se ha puesto bata de cola. Esto es algo que no lo he hecho a través de ningún personaje o guión, sino que lo he hecho con mi cara y con mi cuerpo, que puede ser lo que haya causado más repercusión", ha señalado en una entrevista con Europa Press el bailarín.