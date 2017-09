Manuel Cortés de Raquel Bollo: "Es una satisfacción ver que mi madre está feliz"

CHANCE

Manuel Cortés presenta su primer álbum. Rodeado de polémica por las constantes desavenencias entre sus padres, el hijo de Raquel Bollo y Chiquetete debuta en el mercado musical con "Algo de mí", un disco en el que ha puesto toda su ilusión reflejando el amplio abanico de estilos que maneja.

Tenía sólo ocho años cuando sus padres se divorciaron, su relación con Chiquetete es nula desde entonces pero no echa de menos un padre. Arropado por su madre, su mayor fan, ha crecido feliz en Sevilla, tan feliz como ve ahora a su madre que ha rehecho su vida.

CHANCE: Manuel, nos traes tu primer disco, cuéntanos*

Manuel Cortés: Es un proyecto súper importante para nosotros, tanto para la discográfica como para mi familia, como para todos los que forman parte de este proyecto. Mi cara lo dice, estoy radiante de felicidad, ilusionado y esperando a ver la respuesta. A todo el mundo le va a encantar.

CH: ¿Qué vamos a encontrar de ti aquí?

M.C: De mí vamos a encontrar aquí muchos sentimiento sobre todo, este disco lo he querido enfocar sobre todo a una parte de mí, por eso el nombre, porque así lo sentía, porque es algo que no viene trabajado desde hace dos, tres o cuatro meses, es algo que viene de dos, tres años trabajando, que primeramente cogí el camino que no era el correcto, luego tuvimos que reubicarlo de una manera que a la gente le impactó y no entendía lo que estaba pasando, pensaban que podía pasar algo, pero, finalmente, como te he dicho antes, Concert Music apareció en mi vida para realzarme y ponerme en el camino que pienso que es el correcto y el de tener una carrera de futuro, no solo un bienestar y un boom y mañana no sabemos dónde estamos. Hemos puesto bastante ilusión en un trabajo que está muy currado, que tiene muchas horas encima y la verdad es que estamos radiantes de felicidad.

CH: ¿Te ha costado mucho llegar hasta aquí a pesar de tener los nombres que tienes detrás?

M.C: Sí, como ya te digo, yo lo prefiero así de todos modos, porque de la otra forma, al fin y al cabo, en un futuro puede ser un poco negativo y pienso que uno debe valerse por sí mismo y, como bien dices tú, ser el hijo de quien soy y que mi madre sea quien sea, la gente piensa que con eso todo está hecho pero me gustaría decirte que, sinceramente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque yo vivo continuamente en un examen, estás en un examen continuo en el que la gente te compara y las comparaciones son odiosas, como dice el refrán. Unos piensan que es mejor, unos piensan que es peor, otros piensan que me parezco, o que no me puedo parecer, y yo siempre digo lo mismo: para mal no me lo tomo como insulto y para bien me siento orgulloso. Para mí es un placer estar hoy aquí y eso es lo más importante.

CH: ¿Qué dice tu madre de este disco? Ella que siempre presume de su niño...

M.C: Imagínate, ella está radiante de felicidad, igual que toda mi familia, los que me han criado de pequeño, como son mis abuelos, como toda mi familia que me ha visto crecer. Hoy es un día importante para ellos porque saben que llevo bastante tiempo trabajando y bastante tiempo pendiente también de mí para que coja el camino correcto, como bien sabéis que hay muchos caminos y, una vez que empiezas, te puedes desviar pronto. Lo importante es que hemos llegado hasta aquí y que esto es el presente y futuro.

CH: ¿Cómo es Manuel en el día a día? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu vida en Sevilla?

M.C: Sevilla, como sabes que vivo, es mi tierra linda, aunque también me encanta Madrid. En un futuro a ver si pudiera venir. Soy un chico entrañable, buena gente, me gusta estar siempre rodeado de mis amigos, me gusta tenerlos siempre muy presente, cerca, que vengan a verme a casa, ver los partidos de fútbol con ellos, jugar a fútbol, hacer deporte, y luego siempre esa parte de musicalidad, que en casa siempre estamos con la guitarra, mirando cosas y aun así tenemos el disco ya aquí presente y estamos escuchándolo en estudio, dándole vueltas para que saliera a tope y no faltara ni un detalle.

CH: ¿Cómo ves a tu madre enamorada de nuevo?

M.C: La verdad es que está bastante bien, para mí es una satisfacción que ella esté feliz y que tenga estabilidad y que esté súper bien. Para mí es un placer que ella pueda ser feliz, disfrutar de su familia, de sus hijos y la verdad es que con su tienda y su trabajo la encuentro muy implicada y así nos vemos más días, habitualmente. Es otra forma de vida, por supuesto que echa de menos, está claro, eso es innegable y ella misma lo dice, pero ella se encuentra feliz, se encuentra estable, su mente está bien y eso es lo más importante para toda la familia.

CH: ¿La veremos pasar por el altar? ¿Te gustaría?

M.C: Eso se lo tendréis que preguntar a ella, no soy yo quién para decirlo, pero su felicidad es mi felicidad. Si quieres que me moje un poco, de momento no creo, no la veo yo en esa situación ahora mismo, pero lo que decida para mí está bien. Es mi madre, es inevitable.

CH: Y tú Manuel, ¿Cómo te llevas con el amor? ¿Tu corazón está ocupado?

M.C: Sí, hace ya algunos años y yo también me encuentro muy tranquilo, como te digo, siempre acompañado de mi chica, acompañado de mis amigos. En casa disfrutamos mucho en esos ratos en este tiempo que la discográfica decidió guardarme un poco del trabajo de todo este verano, que han decidido guardarme para salir ahora con el lanzamiento ha sido como muy familiar. Siempre los amigos en casa, que si una cena, alguna barbacoa, algunas copas y siempre eso, viendo fútbol, luego haciendo deporte con los amigos y disfrutando de un ámbito familiar que ahora ya se rompe un poco porque ya me imagino que de un lado a otro* pero se agradece.

CH: ¿Tu novia también se dedica a este mundo?

M.C: Sí, le encanta y de pequeña cantaba y la verdad es que lo hace bastante bien y ella también es un apoyo, cuando tú estás en el sofá con la guitarra y ella "pues eso me ha gustado", eso la verdad es que viene bastante bien, es genial y se agradece.

CH: ¿La relación con tu padre sigue siendo nula?

M.C: Sí, a día de hoy, sí. Creo que está visto y comprobado, como bien sabéis eso es una cosa que viene desde pequeño. Yo vivo acostumbrado y tranquilo por ello aunque quizás si me hubiera cogido de grande a lo mejor hubiera sufrido un poco más, pero teniéndolo desde pequeño, gracias a Dios, a día de hoy, no es una cosa que me afecta a gran nivel. Llevo mucho tiempo acostumbrado a ello.

CH: ¿No sueñas con un día en el que retoméis la relación?

M.C: Sueño con que mi disco llegue a todas partes del mundo y tener el proyecto, y las cosas personales, yo tampoco le tengo miedo que venga lo que tenga que venir, no tengo ningún tipo de problema, pero lo más importante es tener la cabeza centrada en este proyecto y en eso estamos.

CH: Iba a entrar en la cárcel tras perder el juicio por impago de vuestra manutención pero al final recurrió y no entró, tú decías que no era un triunfo, a pesar de que la gente pensaba que era un triunfo para vosotros.

M.C: No, nosotros somos gente buena, lo bueno que te tengo que decir respecto a este tema, un poco más serio, es que para nosotros no es ningún triunfo, ni siquiera tenemos ningún tipo de interés.