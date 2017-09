Manuel Carrasco consigue lo imposible y recupera su concierto de fin de gira en Madrid

El nuevo recinto está en Rivas-Vaciamadrid , más concretamente es el auditorio Miguel Ríos . Tras conocerse la cancelación de su show previsto para este viernes en la plaza de toros de Las Ventas , el cantante y su equipo se pusieron manos a la obra para encontrar una rápida solución que no dejase sin concierto a sus miles de fans.

Finalmente, Manuel Carrasco ha conseguido anunciar la buena nueva en su cuenta de Instagram: "Hola a tod@s, disculpad el retraso. Finalmente hemos conseguido reubicar el concierto en el auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid en tiempo récord, siendo esta la única opción viable manteniendo el día y la hora prevista del concierto. Hemos valorado y sopesado todas las opciones posibles y es el único recinto, que por sus características, nos permite realizar 'El último baile'. A los que os preguntéis porque no lo hacemos en otro recinto de Madrid, la verdad es que no han sido viables por disponibilidad, aforo y por la producción propia de nuestro show. Por supuesto todas aquellas personas que no quieran o puedan acudir al nuevo recinto podrás solicitar el importe íntegro de las entradas. Ahora más que nunca, con más corazón, más pasión, y más ganas, os animo a que bailemos este viento, que se ha convertido en más especial aún si cabo por los últimos acontecimientos. Gracias por todo. Manuel Carrasco".