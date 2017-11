Manu Brabo invita a empatizar con las personas que viven las guerras de Oriente Medio en su primera muestra en solitario

National Geographic ha presentado, este jueves 2 de noviembre en Madrid, la muestra 'Un día cualquiera', que, por primera vez, reúne una serie de fotografías del fotoperiodista español Manu Brabo (premio Pulitzer 2013) retratando las guerras, conflictos y revoluciones del siglo XXI en Oriente Medio. Se podrá ver en el museo La Neomudejar en Madrid, desde este viernes 3 de noviembre hasta el próximo 3 de diciembre.

Así, en la muestra se encuentran fotografías "impactantes" de las primaveras árabes en Siria, Irak, Libia y Egipto: soldados en plena guerra, una mujer anciana buscando a un familiar fallecido o dos niños mirando con "curiosidad" el cuerpo enterrado en vida de un militante del Estado Islámico son algunas de las imágenes que no dejan indiferente.

"Es una cotidianidad tener que cruzar una calle con doce francotiradores para ir a comprar pan. La gente lo acaba asumiendo como una constante que es así", ha explicado para precisar que, "aunque el no se acostumbra", las personas "consiguen siempre seguir adelante".

En este sentido, ha denunciado que se ha convertido en "algo normal" que el periodista sea un objetivo. "No es un trago agradable que te quiten la libertad y no saber que va a pasar contigo", ha expresado para señalar que se trata de una experiencia que "debe ser reenfocada" para "aprender y que no vuelva a pasar".