Manguel (Premio Formentor 2017) alerta de que "un uso perezoso del idioma" debilita

Lamenta que "la mayor parte de la ciudadanía no lea" al decantarse por lo "rápido y fácil" El escritor argentino-canadiense Alberto Manguel, que recibirá en la tarde de este viernes 22 de septiembre el Premio Formentor de las Letras 2017 en el Hotel Formentor, ha alertado en un encuentro con los medios previo a la rueda de prensa de que "un uso perezoso del idioma" debilita, por lo que ha hecho hincapié en la importancia de "ser su dueño".

Preguntado por unas recientes declaraciones de Mario Vargas Llosa y su temor a la deriva del lenguaje en las redes, Manguel ha indicado que se trata de "un problema muy antiguo" aunque ha indicado que existen "diferencias entre eficacia y gusto". "No me gustan muchas expresiones en castellano y no me gusta la deriva hacia el inglés, tomando palabras anglosajonas y feas" cuando existen otras en castellano, ha añadido.