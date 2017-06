El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este viernes que desde el Ayuntamiento estudiarán lo que dice la Junta de Andalucía sobre cómo retirar las obras del artista Invader de edificios del centros histórico de la capital, tal y como les ha solicitado la administración regional; y ha apuntado que, además, verán si es posible conservarlas en otros espacios de la ciudad no protegidos.

El regidor ha recordado que "era competencia de la Junta" decidir sobre esto, apuntando que no sabe "si en el escrito, supongo que dirigido a nosotros, la Junta dice cómo se hace, porque en un edificio protegido cualquier actuación que se haga de poner o quitar debe tener alguna norma o criterio técnico".

"Primero vamos a ver qué dicen sobre cómo hacerlo, podemos preguntarlo también, porque no vayamos a hacer una cosa y nos digan lo ha hecho usted mal o cosas de ese tipo", ha explicado De la Torre, quien, no obstante, ha señalado que "vamos a cumplir como he dicho con lo que ha planteado la Junta".