La C. de Madrid espera un informe municipal para autorizar o no el concierto de Manuel Carrasco en Las Ventas

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado este martes que el Gobierno regional está a la espera de que el Ayuntamiento emita un informe de viabilidad urbanística a través del cual poder autorizar o no el concierto fin de gira de Manuel Carrasco en Las Ventas este viernes.

Así lo ha explicado Garrido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha puntualizado que "aún" no han recibido el "preceptivo" informe, en función al cual actuarán. "Si es positivo, autorizaremos el concierto, y si no lo hay, no lo vamos a adjudicar, pero hoy por hoy no lo hemos recibido", ha apuntado a continuación.