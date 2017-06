La "vulnerabilidad y emoción" de 'Madame Butterfly' llegan al Teatro Real: "Lleven un pañuelo"

Se ofrecerán 16 funciones de la obra Puccini, entre el 27 de junio y el 21 de julio, que cerrarán la temporada de ópera 2016-2017

El personaje de Madame Butterfly estará interpretado por las sopranos Ermonela Jaho y Hui He, quienes se alternarán a lo largo de las 16 funciones de la obra, que se podrá ver entre el 27 de junio y el 21 de julio, con la que se cerrará la temporada de ópera 2016-2017 del Teatro Real.

Como ha destacado en la presentación a los medios Ermonela Jaho "este papel es un reto, es una emoción pura". "No hay que olvidar que el personaje es una niña de quince años, por lo que es todo delicadeza y pureza, aunque en el segundo acto experimenta un fuerte contraste. En tres horas, se recorre la vida de una persona, una joven madre que expresa toda su fuerza y emoción en el acto final, y eso es lo que hay que transmitir al público", ha indicado.

A su juicio, "el problema de este papel no radica en tener una voz perfecta sino en transmitir toda su vulnerabilidad y emoción". "Me voy a dejar llevar por la emoción", ha asegurado. En la misma línea, el director artístico Joan Matabosch ha reiterado que esta "no es una historia de héroes, sino de seres humanos".