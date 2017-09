Macarena García, feliz y radiante en la premiere de 'La Llamada'

Macarena García no puede ser más feliz. La actriz ha estrenado su nueva aventura en el cine, una película muy especial que le toca de cerca ya que uno de los directores es su hermano, Javier Ambrosini.

Aunque no coincidió con su ex en el photocall, Leiva sí acudió al estreno después de ofrecer un concierto de lo más especial en los Básicos 40 de Opel Corsa. El cantante es el responsable de la banda sonora de una película que llega a los cines justo cuando saltaba a la luz el final de esta larga relación.

M.G: No tengo especial miedo, creo mucho en la peli entonces entiendo que habrá gente que no le guste, que la entienda menos, más, es una peli muy arriesgada, muy auténtica y muy valiente y como tal tendrá críticas positivas y negativas. Es de las películas que más me ha gustado hacer nunca. No tengo miedo.