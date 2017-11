Xoel López, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Carmen Boza y Medalla, primeras confirmaciones del Palencia Sonora 2018

Xoel López, La M.O.D.A., Ángel Stanich, Carmen Boza y el grupo Medalla son las primeras confirmaciones en el cartel de la décimo quinta edición del Palencia Sonora que, como novedad, extenderá su programación a cuatro jornadas para celebrarse entre los días 7 y 10 de junio de 2018, tal y como han desvelado este jueves en Intur los responsables de la organización durante la presentación de la oferta turística del Ayuntamiento de Palencia.

Por otra parte, tras un año de silencio y viajes por Edimburgo, Berlín o Ciudad de México, La Maravillosa Orquesta del Alcohol deslumbraban a sus fans el pasado verano con el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, titulado 'Salvavida (de las balas perdidas)'. El septeto burgalés vuelve a encontrar nuevas influencias sonoras en la música popular de Francia, Irlanda, Escocia o el Este de Europa para dar forma a un trabajo que acredita su riqueza rítmica gracias a guiños folk, country, punk o rock and roll.

El resultado se cristaliza en once canciones que consolidan el universo único de un grupo cada vez más difícil de encasillar y que sigue avanzando por el camino de la independencia artística. Sonidos que abrazan letras inconformistas o reivindicativas, sueños y anhelos de liberación. Los tres conciertos que la banda ofrece este mes de noviembre en la madrileña sala La Riviera han colgado ya el cartel de "entradas agotadas", puntualizan desde la organización.

Letras metafóricas e introspectivas y una delicada voz llena de matices continúan siendo la tarjeta de presentación de la andaluza.Finalmente, a la nómina de artistas anunciados se suma el nombre de Medalla, una formación del extrarradio barcelonés reconocida por no transitar los caminos más comerciales de la música.

La agrupación, que integran miembros de The Saurs, The Zephyr Bones, Rapaza y The Stagpies (grupos que han abordado las guitarras desde perspectivas y líneas rítmicas muy diferentes) lanzaban recientemente al mercado su álbum debut, 'Emblema y poder', un disco en el que se adivina la genealogía de sus componentes y que, según reconocen, aspira a "ocupar un espacio imaginario entre Judas Priest y El Columpio Asesino". Su amalgama de influencias se nutre ritmos explosivos y vestigios del heavy metal, que llevan y adaptan a su terreno de forma original.