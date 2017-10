Les Luthiers: "El separatismo siempre encubre una forma de xenofobia"

Los humoristas, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017, Les Luthiers, han mostrado este martes su deseo de que la situación que atraviesa España y Cataluña "se solucione de la mejor manera posible", una situación que "con la vista de un español de adopción pero ciudadano extranjero, lamentan mucho".

"Lamento el separatismo en todos los sentidos porque encubre una forma de xenofobia, una forma del tú aquí no, tú eres distinto y tú no vienes con nosotros. Por eso lamento la situación actual y espero que se solucione de la mejor manera posible", ha indicado uno de los integrantes del grupo humorístico y musical argentino, Carlos López Puccio.

Los integrantes de Les Luthiers han mostrado su agradecimiento por un galardón que "no se esperaban", al menos en la categoría de Comunicación y Humanidades, por lo que han indicado que "este premio eleva su trabajo a un rango aún superior".

En una rueda de prensa en la que han despertado las risas de los asistentes en varios momentos, los argentinos han hablado también de los límites del humor en la actualidad. Han indicado que "en realidad no creen que esos límites hayan cambiado" y siempre ha habido y hay cuestiones, como por ejemplo la violencia de género, con las que "independientemente del tono con el que se digan" son en principio cuestiones que provocan rechazo.

Sobre los planes de futuro han manifestado que "si el público no les falta, los contratos les siguen lloviendo, la gente les sigue aplaudiendo el plan es continuar todo lo que sea factible", ya que no ven razones para no querer seguir trabajando".