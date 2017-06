De Luis Fonsi a Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal... el restaurante favorito de los famosos

Madrid es una de las grandes ciudades europeas que mayor oferta gastronómica y de ocio ofrece en su día a día, contando con una infinidad de prestigiosos restaurantes que van desde la comida más tradicional a la vanguardista y novedosa. Sin embargo, entre todos los restaurantes de la capital hay uno que se ha consagrado como el favorito de las estrellas.

El restaurante fue el elegido por Luis Fonsi en su paso por España para disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea, el compositor del exitoso hit Despacito no dudó en dejarse fotografiar en las instalaciones con los comensales, que no salían de su asombro ante la presencia de la estrella y daban buena muestra de ello en redes sociales. Tal y como hemos podido saber, cada vez que visita nuestro país el cantante latino no falta a su cita con este restaurante de la capital, ya sea para reuniones de trabajo o para disfrutar entre amigos de los mejores cócteles y sesiones de Dj, entre las que seguro suena algunas de sus canciones.