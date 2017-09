Lucía Rivera habla de 'ser hija de': "Me dio muchas oportunidades, más de las que me quita"

CHANCE

La firma de ropa Noble Donkey ha presentado su primera colección de la mano de su director creativo, Alberto Alarcón y lo hace con el apoyo de gran parte de la plantilla del Real Madrid con la que mantiene una buena relación de amistad.

Algunos de los jugadores del equipo blanco aprovecharon sus días libres para apoyar a su amigo en una noche tan especial y por ello Keylor Navas junto a su mujer, Isco Alarcón, Lucas Vázquez, Nacho y Sergio Ramos con Pilar Rubio no faltaron a la cita. También estuvo presente Lucía Rivera. La modelo no dudó en hablar sobre el embarazo de Eva González y Cayetano, una buena noticia en la que prefiere no involucrarse para no "meterse en movidas".

CHANCE: Tú tenías que estar.

Lucía Rivera: Hombre. No falto a ninguno, me encanta, me lo paso genial.

CH: ¿Conocías esa marca?

L.R: Es nueva, todavía no la conozco del todo pero en ello estoy.

CH: ¿Cómo va tu inclusión en este mundo?

L.R: Muy bien, la verdad es que pensaba que mucho peor de lo que lo estoy haciendo, estoy muy contenta pero estoy muy ocupada con lo del canal de YouTube así que no tengo mucho tiempo.

CH: ¿Para cuándo?

L.R: Para la segunda semana de octubre ya estará subido totalmente.

CH: ¿Cómo está siendo la experiencia¿

L.R: Creía que iba a ser más fácil, llevo a un amigo mío para que me grabe, tenemos nuestras tensiones y todo.

CH: ¿Qué te impulsó a tomar esta decisión?

L.R: Mis amigos siempre me decían hazte un canal y siempre que hago algún directo en Instagram me lo dicen y dije venga.

LUCÍA RIVERA: "ES UNA OPORTUNIDAD PARA ROMPER ALGUNA CABECILLA DE HIJA DE, QUE SE VEA QUE TODAS LUCHAMOS POR LA MODA"

CH: Este mundo no es fácil.

L.R: No, es súper difícil pero es una oportunidad para romper alguna cabecilla de hija de, que se vea que todas luchamos por la moda, no va a ser un canal en el que sean tags, también los habrá, pero quiero mostrar el mundo de la moda, llevarlo a un casting, es más fácil de lo que parece.

CH: Te ha perseguido mucho la coletilla de hija de.

L.R: Yo creo que no me la voy a quitar nunca. Pero bueno, es bonito, estoy orgullosa de mis padres.

CH: ¿Para bien o para mal?

L.R: Para bien, siempre para bien. Me dio muchas oportunidades, más de las que me quita, creo que avanzo muchos pasos pero ahora tengo que hacerlo mucho mejor, le debo algo a alguien, no puedo andar haciendo el tonto.

CH: La exposición será mucho mayor de la de ahora, preparada para las críticas.

L.R: Es que la verdad es que creo que me he acostumbrado a las críticas, soy parte de ellas. A lo mejor es bonito, escuchar lo malo y lo bueno, lo malo me ayuda.

CH: ¿Tu madre te ha advertido?

L.R: Mi madre no se mueve en el mundo de YouTube, no entiende muy bien lo que voy a hacer. Le envié la introducción del video y me dijo qué vas a hacer después.

LUCÍA RIVERA: "MI PADRE TODAVÍA NO LO SABE DEL TODO, PERO BUENO TAMPOCO CREO QUE LE INFLUYA MUCHO"

CH: ¿Y tu padre?

L.R: Mi padre todavía no lo sabe del todo, pero bueno tampoco creo que le influya mucho, son cosas que yo también sabré llevar porque me toca.

CH: ¿Cómo es tu relación con Cayetano?

L.R: Ya lo sabéis, no quiero hablar mucho pero todo muy bien, genial.

CH: Pero estás muy contenta con su nueva paternidad.

L.R: No voy a estar diciéndolo todos los días, es aburrido.

CH: Igual hay algo nuevo.

L.R: Ya no es novedad creo, tengo una relación buena con mi padre durante bastante tiempo, tuvimos una reconciliación genial y creo que se ve. Tengo mucho más contacto con la familia paterna.

CH: ¿Te manda las ecografías?

L.R: Ahí no me meto, yo cierro boca. No me metáis en movidas.