El legado de Lorca se despide de la Residencia de Estudiantes con la exposición 'Una habitación propia', en la que se recorre el paso del poeta por la residencia, primero como residente, durante los años 1919-1928, y después, a través de los proyectos que prolongaron su vinculación con ella hasta 1936.

En especial destacan dos cartas que es la primera vez que se exponen, si bien Soria ha matizado que "ya se han visto antes y después otras cartas en el mismo sentido". Una de ellas es la dirigida al musicólogo Adolfo Salazar, en enero de 1922, en la que Lorca lamenta no tener sitio en la residencia, aunque "bien podría deberse esa ausencia a que sus padres le exigieron cumplir con obligaciones universitarias".

"Me escriben de la residencia que no tienen habitación, es terrible. ¿Cómo voy a irme a otra parte? Me asustan los ambientes Baroja y Galdós. La patrona, el estudiante vicioso, también los ambientes Zamacois", lamentaba un joven Lorca a su amigo y confidente Salazar.