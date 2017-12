Livermore dimite como intendente del Palau de Les Arts por "trabas administrativas" que impiden llevar a cabo su labor

El intendente-director artístico del Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia ha anunciado su dimisión por las "trabas administrativas" que le "impiden" llevar a cabo la labor para la que fue contratado. Además, se ha preguntado si existe un "deseo" o "voluntad consciente o inconsciente de cerrar" el coliseo. "Y si lo hay, consciente o inconsciente, no voy a ser cómplice", ha aseverado.

El artista turinés ha aclarado que no se marcha por presiones en su gestión, que siempre ha ejercido "libremente" tanto con el actual gobierno de la Generalitat como con el anterior, ni por cuestiones presupuestarias, sino por razones de tipo administrativo que provocan una situación de la que no quiere ser "cómplice".

A estos obstáculos ha sumado otros factores, como que la normativa del sector público empresarial impide realizar contrataciones temporales y ajustes "necesarios" para la normal actividad de la institución. Ha puesto como ejemplo que no se ha conseguido la plaza de secretaría técnica de la Orquestra de la Comunitat Valenciana --"la mejor de España", ha subrayado-- ha quedado dos veces desierta por no poder ofrecer condiciones económicas de mercado o que no es posible completar la plantilla en puestos clave como el de concertino. "¿Hay voluntad de terminar de la mejor orquesta de este país?", ha incidido.