Lindsay Lohan ficha por la segunda temporada de Sick Note, una serie de Sky protagonizada por Rupert Grint, Nick Frost y Don Johnson. La estadounidense, cuya última aparición destacada en la pequeña pantalla fue un cameo en la comedia Dos chicas sin blanca, compartía en su cuenta de Instagram una fotografía en el set de rodaje con su nuevo look capilar, una media melena que seguro pondrá de moda, y junto al protagonista de Harry Potter y al reconocido comediante británico de 45 años. La neoyorquina de 32 años dará vida a la hija de Kenny West, personaje al que encarna el exmarido de Melanie Griffith.

Quedan ya muy lejos las imágenes que protagonizó el año pasado junto al que por aquel entonces era su prometido, el multimillonario Egor Tarabasov. En agosto de 2016, Radar Online publicó el vídeo de la violenta discusión que la actriz mantuvo con el que era su pareja en un playa de Mykonos (Grecia), pocos días después de acusarle de un intento de asesinato durante un fuerte altercado en su residencia, que fue grabado por un vecino. "Ninguna mujer es capaz de ser agredida de esta manera y continuar con él. Egor bebió demasiado y se puso como loco. Ahora me doy cuenta que no se puede permanecer en una relación solo por amor", dijo la celebridad a Daily Mail.

"La gente tiene una imagen de mí que solo es caos", decía en la apertura de Lindsay: Una nueva oportunidad, un docureality con el que intentó lavar su imagen y que fue cancelado del canal de Oprah Winfrey no solo por las bajas audiencias, sino por las quejas que le habían llegado a la polifacética productora del equipo de producción del documental. "Si de verdad quieres cambiar tu vida, no puedes hacer estupideces y desperdiciar lo que has conseguido hasta ahora. Sé que estás sorprendida porque te estoy diciendo estas cosas, pero tienes que dejar de hacer las tonterías que estás haciendo, déjalo ya", le espetó la veterana actriz a su pupila. "No quiero perder algo que realmente aprecio en mi vida, mi cordura. Nada es más importante que mi sobriedad y que sentirme feliz", fue la contestación de Lilo antes de la cancelación definitiva del show. Una sensatez que estuvo en serio peligro el verano pasado, pero que, tras muchos años viviendo en una constante montaña rusa, puede que haya alcanzado.