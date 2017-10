Liam Gallagher llevará su álbum en solitario a Barcelona y Madrid en febrero

EUROPA PRESS

El cantante Liam Gallagher llevará su ópera prima en solitario 'As You Were' el 23 y el 24 de febrero a la sala Razzmatazz de Barcelona y La Riviera de Madrid, respectivamente, ha anunciado este miércoles la promotora Live Nation en un comunicado.

Con la publicación de su álbum en solitario, el exvocalista de Oasis ha vendido más de 105.000 copias en Reino Unido, debutando directamente en el número 1.

Para la grabación de 'As You Were', ha reclutado a colaboradores y productores como Greg Kurstin (productor del último disco de Adele), que ha producido 4 temas; Andrew Wyatt (líder de Miike Snow), que ha coescrito 5 temas, y Dan Grech-Marguerat (The Vaccines, Circa Waves) ha producido el resto del álbum.