El escritor Gilles Legardinier vuelve a la novela con 'El milagro original' (HarperCollins), un viaje a lo largo de 2.500 años protagonizado por la agente Karen Holt y su particular acompañante, el historiador Benjamin Hood, para lograr atrapar a unos ladrones de objetos arqueológicos.

Legardinier aborda este 'thriller' con humor para "hablar de algo muy serio", las relaciones humanas y su relación con la Historia. "Ahora se vive una cultura del hoy, no hay interés por la Historia y de hecho una gran mayoría de la población ni siquiera sabe que existe un gran patrimonio arqueológico", ha lamentado en una entrevista con Europa Pres el autor francés.

"Yo no fabrico productos, sino emociones, y no estoy pensando en otra obra cuando escribo, porque no es la manera más adecuada de crear un libro. A algunos les vendrá a la mente 'El Código da Vinci', mientras que otras generaciones podrían pensar en 'Indiana Jones', en 'Tras el corazón verde', y otros incluso en 'El conde de Montecristo'", ha aseverado.