Laura Sánchez: "Muevo Roma con Santiago para estar con mi hija Naia"

Laura Sánchez ha decidido apoyar una campaña para reducir las posibilidades de sufrir un ictus y que pasan por realizar una serie de ejercicios que pueden ayudar a reducir la incidencia de enfermedad.

Así el pasado viernes, la modelo puso en práctica el TOP5 de ejercicios cardiosaludables pertenecientes al reto #GeneraciónINVICTUS y tras el ejercicio nos hablo de sus proyectos para el próximo año, de su hija Naia que vive con su padre Aitor Ocio en el País Vasco y de la boda que no llega con David Ascanio.

CHANCE: Aunque muchos no lo sepan, esta enfermedad se puede prevenir.

Laura Sánchez: Sí, la prevención es posible y es posible desde el ejercicio, así que vamos a conseguir bajar esas cifras de mortalidad que no son necesarias y que se pueden prevenir con muy poquito ejercicio al día.

L.S: Sí he tenido casos cercanos, no familiares, pero sí cercanos.

L.S: Primero una vida saludable, una dieta mediterránea y cuatro ejercicios diarios. Tanto caminar, como nadar, como hacer un poco de yoga, evitar la vida sedentaria. Es una enfermedad cardiovascular, con lo cual el sedentarismo no funciona.

CH: Tú haces también mucho ejercicio porque no te queda otra, llevas una vida muy ajetreada.

L.S: Muy bien, porque acaba el año y arrancamos We love flamenco. Empezamos el 10 de enero, así que mi final de año van a ser volantes y lunares, como cada año.

CH: ¿La televisión no la echas de menos? ¿te apetece volver?

L.S: Sí me apetece volver, tanto en ficción como en no ficción, así que voy a intentar sacar algún huequito.

LAURA SÁNCHEZ: "HOY POR HOY NO ME ANIMO A VOLVER A SER MADRE DE NUEVO"

L.S: No, el deseo para el próximo año es "Virgencita, que me quede como estoy" salud y paciencia, nada más.

CH: Eso quiere decir que no te animas a volver a ser mamá.

L.S: Todavía no, lo mismo la semana siguiente me animo pero hoy no.