Laura Matamoros quiere ser actriz: "Estoy estudiando interpretación"

Laura Matamoros, una futura mamá cargada de proyectos profesionales. La joven amadrinó el nuevo SUV Compacto Citroën C3 Aircross. La televisiva e influencer presume de embarazo durante la jornada laboral.

CHANCE: Como toda mujer todoterreno te vemos aquí presentando un nuevo coche y ahora más que lo necesitas porque vais a ser uno más en la familia.

Laura Matamoros: Totalmente, qué mejor estreno que el nuevo c3u, la verdad, súper abatible y con capacidad total para meter lo que yo quiera.

CH: Cuéntanos, Laura, ¿cómo estás viviendo el embarazo? ¿cómo estás?

L.M: Pues la verdad es que muy bien, estoy en un momento muy dulce y un momento en el que me estoy dedicando mucho a mí, sobre todo porque lo requiere y porque lo necesito.

LAURA MATAMOROS: "LAS DECLARACIONES QUE HA HECHO MAKOKE SOBRE MI EMBARAZO SON CON CARIÑO"

CH: ¿Qué tal te llevas con tu padre? ¿Cómo se ha tomado la noticia?

L.M: Ya sabemos todos que me llevo bien con mi padre, la verdad es que la cosa cada día va a mejor y por supuesto que es mi padre, así que fenomenal.

CH: Y ¿crees que este bebé va a hacer que haya más unión familiar?

L.M: La unión ya está, lo que pasa es que sí que es verdad que una noticia así siempre es una buena noticia para todos.

CH: Incluso Makoke ha dicho que vas a ser muy buena madre.

L.M: Sí, claro, espero. Por supuesto.

CH: ¿Tú cómo te tomas esas declaraciones por su parte?

L.M: Muy positivas, lógicamente. Son declaraciones que yo creo que son con cariño, ¿no?

CH: Parece que van a entrar los dos en Gran Hermano VIP, ¿nos lo puedes confirmar? ¿Qué te parece?

L.M: Primera noticia, no tenía ni idea.

CH: Lo dijo ayer Kiko Hernández en Sálvame, ¿no te has enterado? No puede ser.

L.M: No puede ser porque es que no vi 'Sálvame' ayer, pero no creo que entren más que nada porque si mi padre se acaba de ir del mundo de la televisión no creo que su mejor acierto sea entrar.

CH: Igual ha salido de Sálvame porque ha pensado en meterse en 'GH' para dar el salto como lo diste tú.

L.M: No creo que para él sea necesario eso.

LAURA MATAMOROS: "UNA NIÑA ME PUEDE HACER UN POCO MÁS DE ILUSIÓN"

CH: Hablando del embarazo, cierto es que se te nota, ¿de cuánto estás exactamente?

L.M: Estoy de tres meses.

CH: Todavía no sabes el sexo.

L.M: No.

CH: Y ¿qué te gustaría? ¿Una niña?

L.M: Bueno, la verdad es que venga lo que venga, estoy encantadísima, no tengo preferencias, pero sí es verdad que una niña me puede hacer un poco más de ilusión, pero un niño también, o sea, tirarme al barro con él... estoy encantada.

CH: Benji, sin embargo, decía que quería niño.

L.M: Sí, ya sabemos que los chicos prefieren un poco, para su instinto paternal, jugar con ellos al fútbol y demás, es diferente.

CH: ¿Algunos nombres pensados?

L.M: No, la verdad es que no. Hasta que no sepamos no nos...

CH: Pero alguno que te guste de chica... Dinos dos que te gusten de chica.

L.M: De chica me gusta mucho Matilda. Oye, es que no lo sé.

CH: ¿Te gustaría pasar por el altar, una petición de mano, ahora mismo?

L.M: Ahora mismo me gustaría tener a mi hijo tranquilamente. Y luego ya... que llegue poco a poco, todo esto va poco a poco, no tengo ganas ahora mismo de algo en especial.

CH: Hacemos referencia precisamente a Benji, ¿cómo conoces sus últimas declaraciones? Cierto es que pidió perdón a la prensa, que fue muy criticado.

L.M: Sí, fue criticado. Ya sabemos también cómo es este mundo, ¿no? Él siempre intenta velar por su negocio y por sus clientes, sobre todo, está claro. Lo único que hubo un malentendido entre ambos y él luego sí es verdad que pidió perdón.

CH: ¿Quién tiene más genio en esta relación? ¿Tú o él?

L.M: Pues ya sabemos el genio que tengo yo... no, la verdad es que no sacamos ninguno el genio. No, entre nosotros dos no tenemos esas cosas.

LAURA MATAMOROS: "BENJI VA A SER UN PAPÁ DE DIEZ, TIENE SU INSTINTO PATERNAL YA DE ANTES"

CH: ¿Cómo crees que va a ser como papá?

L.M: La verdad es que estupendo. Tiene su instinto paternal ya de antes. Es súper cariñoso con los niños, le encanta jugar y le encanta estar con ellos, entonces creo que va a ser un papá de diez.

CH: Y Laura también te quiero preguntar por las declaraciones de Makoke del otro día, además de que habló de ti como madre, también dijo que tu hermano Diego a lo mejor era el obstáculo para que la relación entre todos fuese realmente buena.

L.M: Sinceramente ya sabemos los problemas también que tienen entre ellos y sí es verdad que puede ser más complicado unir todo, pero también cada uno piensa como piensa, es libre de pensar, se puede equivocar o no.

LAURA MATAMOROS: "ESTOY ESTUDIANDO INTERPRETACIÓN, ME GUSTA DESDE PEQUEÑA"

CH: Sobre el altercado con Benji, Diego nos dijo que tiene que acostumbrarse a la prensa, que va a tener fotógrafos todos los días, ¿habéis hablado del tema en casa? ¿Le has dicho "nene, que esto va a seguir pasando"?

L.M: No, él ya lo sabe, sinceramente, lo sabe. Es consciente de todo esto.

CH: Pero ¿se lo dijiste? ¿Le dijiste "a ver, a partir de ahora vamos a hablar así, así y así con los paparazzi".

L.M: Yo es que tampoco tengo que dar lecciones a nadie, o sea que cada uno es mayorcito para saber lo que hace, es consciente. Entonces también como fue consciente de lo que pasó, fue consciente perfectamente para pedir esas disculpas y disculparse aquel día por todo.

CH: Al final es un trabajo, o sea, parte de tu trabajo es esto, hablar con los periodistas, entonces él también tiene que formar parte.

L.M: Claro, él forma parte, pero lo que pasa es que como he dicho antes también él vela por su negocio y sobre todo por sus clientes, que es muy importante para él.

CH: Laura, se está hablando como de relaciones abiertas, ¿serías capaz de tener una relación abierta?

L.M: No, me niego.

CH: Nos has dicho ahora en la presentación que estás estudiando interpretación, cuéntanos un poquito de ese proyecto.

L.M: Me encantaría la verdad poder transmitir a todos lo que me encanta desde pequeñita también. Interpretación no solo por saber interpretar, sino por saber transmitir a todos mediante la cámara y mediante estos medios.

CH: Y ¿estás estudiando aquí en Madrid?

L.M: En Madrid.

CH: ¿Cómo van los preparativos para el bebé? ¿Tienes ya la habitación? ¿Has empezado a hacer cosas?

L.M: Nada de nada, pero porque lo veo súper pronto todavía.

CH: Laura, entonces, ¿nos confirmas que no tienes ni idea de si va a entrar tu padre Kiko a GH VIP?

L.M: Te confirmo que no tengo ni idea, pero tampoco lo creo.

CH: Te quiero preguntar, tu relación con Alba Carrillo, ¿qué ha pasado? Porque se ha hablado mucho, sé que para ti es una situación un poco complicada por la situación que tiene ella con Fonsi y con Marta, ¿cómo está la cosa entre vosotras?

L.M: Entre nosotras, la verdad es que ya sabemos cómo son las relaciones, sí es verdad que yo me centro mucho en mis amigos y mis amigos siempre han sido Fonsi y Marta, sobre todo. Mi apoyo lo tiene Alba, pero en ciertas cosas sí y en ciertas cosas no.