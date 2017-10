Laura Matamoros de su embarazo: "No es buscado pero estoy muy contenta"

El pasado lunes Lydia Lozano hacía saltar las alarmas al desvelar desde Sálvame que Laura Matamoros estaría embarazada. Una noticia que pillaba a todos por sorpresa pero que después de días de especulaciones e incertidumbre su protagonista se ha encargado en confirmarlo.

"No es buscado pero estoy muy contenta" ha confesado la influencer, adelantando que está de diez semanas, algo pronto para su gusto pero después de que Lydia Lozano lanzara la noticia desde Sálvame se ha visto obligada a contarlo. En la entrevista Laura confiesa cómo esta viviendo el embarazo: "Está siendo un poco complicado porque estoy teniendo náuseas y un poco de malestar general". En cuanto al sexo, reconoce que le gustaría que fuera una niña pero tiene el presentimiento de que será un niño, que es lo que desea Benji, del que apunta que será el "papá ideal".

La ganadora de Gran Hermano VIP también ha confesado cómo se enteró de que estaba de vacaciones y como el resto de su vida, poco tiene que ver con lo tradicional: "De viaje en Bali empecé a notar cosas extrañas en mi cuerpo y cuando estábamos en Vietnam decidimos hacerme la prueba de embarazo y te puedes imaginar mi cara. Fue sorprendente". Aunque Laura asegura que no era su intención ser madre con 25 años, sí que confirma que tanto ella como Benji están en una nube y afronta esta etapa con muchísimas ganas.

Aunque en Sálvame se ha debatido con que no sea cierto, Laura asegura que fue su padre el primero en enterarse: " A la primera persona que llamo fue a mi padre porque mi madre estaba de viaje" y de la reacción de Kiko apunta: "fue sorprendente, pero para nada se lo tomó a mal. Me dio la enhorabuena y me pregunto si estaba segura". Una actitud muy similar a la de Diego Matamoros que fue el segundo en conocer la noticia y está entusiasmado.