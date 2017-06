Laura Escanes y Risto Mejide celebran su segundo aniversario

Para sorpresa y alegría de muchos y desagrado y burla de otros pocos, Risto Mejide y Laura Escanes celebran hoy su segundo aniversario. El presentador sorprendía a sus seguidores de Instagram subiendo una foto de él mismo con una sonrisa de oreja a oreja. Y el motivo tiene nombre y apellidos: Laura Escanes.

Risto añadía un romántico comentario para su recién estrenada esposa: "Hoy hace exactamente dos años que llevo puesta esta sonrisa y nada ni nadie me la quita. Todo por tu culpa @lauraescanes. Con lo que yo he sido. En fin, felicidades amor mío. A ti y a los que no nos daban ni dos años. Besis para todos".