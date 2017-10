Lara Dibildos: "Sin ver a la novia de Escassi digo, va a ser mona y joven"

CHANCE

Ayer Álvaro Muñoz-Escassi volvía a la portada de una conocida revista al lado de una joven mujer con la que se muestra de lo más cariñoso. A penas hace un mes protagonizaba unas sugerentes fotos al lado de otra joven tres meses después de anunciarse su divorcio con Raquel Bernal. Anoche teníamos la oportunidad de hablar con Lara Dibildos en el estreno de una obra de teatro en Barcelona.

La actriz ironizaba con la última conquista del jinete asegurando que aunque no había visto las imágenes está segura de que se trata de una chica joven y mona. Mientras Álvaro no para de sumar conquistas en su lista su hija, Ana Barrachina, vive en casa de Lara Dibildos, quien nos confiesa los motivos y asegura que el divorcio entre el padre de su hijo y Raquel Bernal le ha producido una pena enorme, sin embargo, su corazón vuelve a sonreir.

CHANCE:¿Qué te trae a Barcelona?

Lara Dibildos: Me une bastante, de momento me uno a Barcelona, yo me casé aquí hace muchos años, me divorcié aquí y mi hijo nació aquí, tengo muchos recuerdos y amigos aquí. Además porque el director es nuestro director en el Teatro Reina Victoria con 'La habitación de Verónica' y la obra anterior que hice fue 'Diez Negritos' y también estuvo dirigida por él.

CH: Una obra que te obligó a cortarte el pelo.

L.D: Sí, la gente me dice que si es peluca, pero bueno cuando te ofrecen un personaje tan maravilloso y una función como esta te cortas el pelo, te lo tiñes, te lo rapas, lo que quieran.

CH: Hoy Álvaro aparece en la portada de una revista con una supuesta nueva pareja.

L.D: No le he visto, ¿Qué tal es ella? A que es mona. Si es que lo sabía. Sin verla digo, va a ser mona y seguro que joven y encantadora.

CH: Se dice que el corazón de Lara es gigante, ¿La hija de Álvaro sigue contigo?

L.D: Ella tiene su novio, está a mitad de camino con su novio, con nosotros, no es que tenga un corazón muy grande, es que somos familia, ella es la hermana de mi hijo.

CH: Pero la Casa Dibildos es genial.

L.D: Bueno llegó mayorcita para el resto del mundo, yo la conozco desde pequeña, para mí no era una desconocida. Aparte de eso es la hermana de mi hijo. Es encantadora, aunque fuera la hermana de mi hijo, si no fuera como es pues a lo mejor no sería todo igual, es encantadora, maravillosa y quiere a su hermano, cómo no la voy a querer yo.

CH: Raquel Bernal ha acusado a Álvaro de cosas feas y él ha guardado silencio, ¿Qué crees que ha podido detonar esa relación?

L.D: Si él es caballero y ha guardado silencio, imagínate yo que soy una dama. Yo no sé nada. Quién soy yo para hablar de su vida y de sus historias, los protagonistas son los que tienen que hablar. Yo solo te digo que me dio mucha pena pero bueno, las cosas son así y yo seguiré cerca de Álvaro, si Dios quiere, pues siempre. Les deseo a los dos lo mejor, tanto a ella como a él.

CH: ¿Había desaparecido algún reloj o algo que eso se habló en televisión?

L.D: Yo no he escuchado eso ni tengo ni idea de lo que me estás contando, yo no le veo capaz de nada de lo que me estás contando. Yo no he estado allí. Bastante tengo ya con lo mío como para solucionar lo de Álvaro.

CH: ¿Cómo está tu corazón?

L.D: El mío está fenomenal. No me ves, estoy con sonrisa.

CH: Nos han contado que no has venido sola.

L.D: He venido con amigos.

CH: Pero solo amigos.

L.D: Si, claro.

CH: Hace poco dijiste que a tu edad si aparecía alguien que sumase, te echabas a las piscina y si no, nada.

L.D: Lo sigo diciendo, ya tenemos una edad, me imagino que como te pasa a ti, tenemos familia, amigos, nuestro trabajo. Ya o viene alguien para sumar bien, pero si nos va a traer más problemas pues no.

CH: ¿Sumamos?

L.D: Yo siempre fui de letras, por eso me cuesta y siempre me va tan mal. Pero estoy muy bien.