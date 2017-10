Langella: "No hace falta mucho tiempo y dinero para hacer una gran película" sino compromiso

EUROPA PRESS

"No estoy interesado en trabajar con Woody Allen", pero repetiría con Polanski

El actor Frank Langella, célebre por su interpretación en 'Drácula' (1979) de John Badham, ha mantenido este viernes un encuentro con en el Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, en el que "No hace falta mucho tiempo y dinero para hacer una gran película, necesitas compromiso y concentración".

"A veces el dinero y demasiado tiempo pueden destruir una película. Lo que necesitas es corazón, un punto de vista, un buen guión y actores comprometidos. No necesitas dinero y no necesitas tiempo.... A no ser que quieras darme a mi todo ese dinero", ha explicado, al ser preguntado por su experiencia en películas independientes como 'Starting Out in the Evening' y 'Robot & Frank'.

Langella ha definido a la primera como una hermosa evocación de un hombre que trata de recomenzar e ir siempre adelante, como es también su filosofía, y ha puesto como ejemplo la película de proyecto con un gran resultado y con un presupuesto muy bajo, hasta el punto que compraban bocadillos para comer y no tenían camerinos.

"Me encanta hacer este tipo de hacer películas, y en los últimos cinco o seis años, si me permitís la expresión, he desvirgado a unos cuantos directores noveles", a los que hay que dar oportunidades, y ha añadido que a menudo en su profesión no todo el mundo sabe exactamente lo que está haciendo, pero obtiene buenos resultados porque, al final, se trata de contar una verdad.

La noche de este viernes el festival galardonará con el Gran Premio Honorífico a Langella, que ha mostrado un gran sentido del humor y complicidad con el público, y ha provocado carcajadas entre los asistentes en varias ocasiones.

Al ser preguntado por si le gustaría actuar con Woody Allen, ha explicado que una vez fue a verlo porque lo convencieron sus agentes --él no tenía mucho interés--: ha escenificado cómo el neoyorquino, sin saludar ni mediar palabra, empezó a dar vueltas a su alrededor y a mirarlo, encuadrando con las manos, tras lo que Langella se fue y no tuvo ningún papel.

"No estoy interesado en trabajar con Woody Allen", ha afirmado entre risas de los asistentes por su imitación, y más tarde ha confesado haber reído mucho en el rodaje de 'La novena puerta', bajo la dirección de Roman Polanski, y con un joven Johnny Depp con el que conectó hasta el punto de tener diariamente ataques de risa.

Ha rememorado que Polanski acostumbraba a interpretar todos los personajes antes de rodar cada escena, y en una de esas ocasiones se encontraba con Depp "como dos chiquillos en una Iglesia", riendo entre dientes, y que él apretaba el gatillo de una pistola de atrezzo: "En un momento, Polanski dijo: 'Frank para de una vez de apretar esa pistola', y yo dije, suave: 'Johnny, ¿tienes balas?', eso le hizo reír aún más".

Langella ha afirmado que le gustaría actuar bajo la dirección de Polanski otra vez, y ha alabado al director y a Depp, calificándoles de grandes artistas, además de recordar su experiencia en 'Drácula' con Lawrence Olivier, y su divertida experiencia interpretando a Skeletor en 'Masters del Universo', y tras bromear sobre 'The box': "Una de las peores experiencias de mi carrera", que costó diez millones y solo logró tres.

A preguntas de los asistentes, el actor se ha deshecho en halagos para el festival y para su director, Àngel Sala, no sin bromear en irse de la sala cada vez que alguien ha pronunciado mal su apellido --en el que la 'g' y la 'l' tienen que entonarse como en el italiano 'gellato'--, haciendo el ademán de irse.

"No podría estar más feliz y emocionado. Esperaba ser tratado bien, pero no esperaba la seriedad con la que Ángel y su equipo tratan este género particular, y sin mencionar lo buena que está la comida", a la vez que ha agradecido a los asistentes el compromiso y el sentido del humor con el que han tratado el cine y les ha agradecido los buenos recuerdos que le han traído al mencionar tantas películas.

"Me habéis recordado la nobleza y el gran privilegio que es ser actor", ha afirmado para despedirse, después de responder una última pregunta sobre la serie 'The americans', sobre la que ha dicho que ha disfrutado mucho al hacerla, pero no estará presente en la séptima temporada, en Rusia.