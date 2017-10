Lana del Rey visitará Barcelona y Madrid en el 2018 dentro de su gira europea 'La to the moon'

EUROPA PRESS

Lana del Rey ha anunciado que visitirá Madrid y Barcelona en el 2018 para presentar su quinto y último trabajo 'Lust For Life', casi cinco años después de su última visita a España en sala, dentro de su gira 'La to the moon'.

Las fechas elegidas por la cantante serán el 19 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 20 de abril en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Las entradas saldrán a la venta el viernes 20 de octubre a las 9.00 horas en 'www.livenation.es' y 'www.ticketmaster.es'. Asimismo, los registrados en 'www.livenation.es' tendrán acceso a una preventa el jueves 19 de octubre a las 9.00 horas.

Hace ya casi media década desde que Lana del Rey ofreció su primer y único concierto en sala en España: el 9 de mayo de 2013 en La Riviera de Madrid. Más de cuatro años después y con ya cinco álbumes en su haber, la artista neoyorquina, convertida en un icono del pop internacional, vendrá a repasar sus grandes éxitos y a presentar su último disco.

En el álbum han participado artistas como The Weeknd, A$AP Rocky, Stevie Nicks o Sean Lennon. Producido por Live Nation, 'La to the moon' empezará en Milán el 11 de abril y pasará por Roma, Berlín, Amberes, Barcelona y Madrid.