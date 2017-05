Kourtney Kardashian vuelve a prohibir a Scott Disick ver a sus tres hijos en común

Kourtney Kardashian regresaba este fin de semana a Estados Unidos después de pasar unos días en Cannes y la celebridad le ha leído nuevamente la cartilla a su expareja, que hasta ayer domingo, 28 de mayo, también se encontraba en Niza. El empresario, al que hemos visto en la costa francesa acompañado cada día por una joven, habría vuelto a las malas costumbres, situación que habría puesto en alerta a la mayor de los Kardashian que habría amenazado, por segunda vez, con no dejarle ver a sus hijos hasta que esté limpio de alcohol y drogas.

Según el portal TMZ, la hija de Kris Jenner no permitirá a Scott las visitas a sus tres hijos en común hasta que no haya abandonado los malos hábitos que acabaron con su relación en el pasado. En el año 2015, Kourtney declaró a su novio 'persona non grata' en su comunidad privada, para impedirle la entrada, medida que le alejó de sus pequeños durante un mes.