Kiss, Scorpions, Stone Sour y Ministry, confirmados para el Resurrection Fest 2018

EUROPA PRESS

At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm, Exodus, Riot Propaganda y The art is murder son otros de los nombres

Kiss y Scorpions han sido las bandas confirmadas este viernes como cabezas de cartel de la decimotercera edición del Resurrection Fest Estrella Galicia, que se celebrará en 2018 del 11 al 14 de julio en su emplazamiento habitual de Viveiro (Lugo).

La organización del festival gallego ha hecho este anuncio a través de un vídeo compartido en redes sociales donde también se confirma la presencia de Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm y The art is murder.

Las entradas estarán a la venta al precio actual hasta el próximo martes 21 de noviembre a las 23,59 horas. Las entradas diarias se pondrán también a la venta el lunes 20 de noviembre a las 10,00 horas.

Poco después, el festival ha dado a conocer el listado completo de la primera tanda de anuncios, con más de 50 bandas. El total ascenderá a más de un centenar.

LISTA COMPLETA

Así, la lista completa incluye a KISS, Scorpions, Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm, Exodus, Riot Propaganda, Zebrahead, Saint Vitus, Suffocation, Thy Art Is Murder, Cancer Bats, Evergreen Terrace, Stick To Your guns, The Qemists, Leprous, Voodoo Glow Skulls, Rise of the Northstar, Igorrr, Stoned Jesus, Monolord, The Lurking Fear, Rotten Sound, Jinjer, Harakiri For the Sky, Get The Shot, Rolo Tomassi, Mars Red Sky, The Voynich Code, Nostromo, Imperial Jade, The Wizards, Sugus, Dawn Of The Maya, Teksuo, Trono de Sangre, Somas Cure, Bellako, Against The Waves, Malämmar, Ósserp, Ciconia, Aposento, Bloodhunter, Aathma, Ànteros, Santo Rostro, Boneflower, Montañeros de Kentucky y Pandemia.

La organización explica que la "intención inicial" era publicar todo el cartel, "pero muchas bandas no están listas", así que "más adelante se cerrará toda la programación con otro anuncio que equilibrará el cartel".

Muestra su "orgullo" por poder anunciar que, "por primera vez en la historia, una de las bandas más famosas del mundo del rock estará en Galicia", por Kiss.

"Los americanos vendrán desde EE.UU. explícitamente para tocar en España en una de sus pocas fechas a nivel mundial que darán en 2018 y tendremos en Viveiro el concierto más especial hasta la fecha entre todas sus visitas a España, con su producción completa y larga duración", destaca.

Añade que "próximamente" anunciará "una sorpresa muy especial sobre esta actuación". "Será todo un orgullo tener a Gene Simmons, 'The Demon', Paul Stanley, y el resto de la banda encabezando el día grande del festival, el sábado 14 de julio", subrayan los organizadores.

Sobre "otra de las bandas más influyentes de la historia del rock", Scorpions, indican que también estarán en Viveiro y encabezarán uno de los días del festival, el viernes 13 de julio. Desde Alemania, actuarán en Viveiro por primera vez, con temas "tan míticos como 'Rock You Like A Hurricane', 'Still Loving You' o 'Winds of Change', entre muchos otros".

"Por petición popular", señalan, "por fin" estará en el Resurrection Corey Taylor. Ya que su otra banda, Slipknot, está de descanso, resalta que será "la única fecha en España de Stone Sour" y "uno de los platos fuertes del cartel". Presentarán su último disco 'Hydrograd' y tocarán todos sus clásicos.

En lo referente al metal extremo, anuncian a "viejos amigos y muchas bandas nuevas que nunca han estado en el festival", entre ellos Ministry, At The Gates, Overkill, Alestorm, Thy Art Is Murder, Exodus, Suffocation, Leprous e Igorrr.

En el escenario de punk y hardcore, Anti-Flag vuelven de nuevo a Viveiro "más grandes que nunca", y también estarán Zebrahead, Riot Propaganda (el proyecto de rap metal de Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus), Cancer Bats, Stick To Your Guns, Voodoo Glow Skulls, Evergreen Terrace o Rise of The Northstar, entre otros. The Qemists, como propuesta alternativa, llevarán su mezcla de drum'n'bass y música electrónica.

Al 'Desert Stage' se subirán grupos como Saint Vitus, God Is An Astronaut, Stoned Jesus, Harakiri For The Sky, Monolord, Rolo Tomassi y Mars Red Sky.

En cuanto a bandas estatales figuran los ya mencionados Riot Propaganda, The Wizards, Somas Cure, Imperial Jade, Teksuo, Against The Waves, Trono de Sangre, Boneflower, Ósserp y Malämmar, entre otros.