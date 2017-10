Kiko Matamoros desvela los motivos por los que abandona 'Sálvame'

CHANCE

Desde hace una semana se venía especulando con la salida de Kiko Matamoros de Sálvame. Una fuerte discusión con Milá Ximénez y la filtración del embarazo de su hija, Laura Matamoros, provocaba que el colaborador tomara la decisión de abandonar el programa, sin embargo ayer volvía a Sábado Deluxe para comunicar sus motivos y despedirse del que ha sido su casa desde nueve años.

"Estoy agotado. No tengo ilusión por venir a trabajar y eso es una puerta abierta a la infelicidad" anunciaba el colaborador, que explicaba ante la incertidumbre de sus compañeros: "Todo lo que ha pasado en los últimos tiempos: los enfrentamientos con mis hijos, la historia que pasó con mi mujer... Al cabo de un año y pico lo empiezas a notar y todo eso me ha marcado mucho. Me produce rechazo lo que hago", dando a entender que la tensa relación con sus compañeros se ha convertido en la gota que colma el vaso, provocando así la drástica decisión de abandonar el programa.

Desde que el "eje del mal" se disolviera y comenzara una batalla entre Mila y Matamoros enfrentados por Makoke, la convivencia en el plató se ha ido haciendo cada vez más difícil para Kiko, sin embargo asume que la responsabilidad es suya y no culpabiliza a nadie de su partida: "Los enfrentamientos continuos con los compañeros también ayuda, pero no responsabilizo a nadie, la decisión la he tomado yo". Incluso asegura, que Makoke, la gran causa de la división con sus compañeros, le habría apoyado con la idea de continuar: "Incluso Makoke me preguntó si estaba seguro de lo que iba a hacer y le dije que sí".

Muchos de los compañeros de Kiko confesaban que no creían que este fuera abandonar de manera definitiva porque económicamente no se lo podía permitir, a lo que ha respondido tajante: "Me han ofrecido más dinero por quedarme. Económicamente es más rentable estar aquí, pero es una situación acomodaticia absurda. Llevo trabajando desde los 19 años" explicaba agotado el polémica colaborador.

"A veces, sí. A veces he echado de menos algo de racionalidad, hay mucha visceralidad aquí, también por mi parte, y creo que entre todos nos equivocamos. Nos hemos radicalizado" respondía Kiko cuando le preguntaban si sufría por su papel en Sálvame. Sin embargo, aseguraba que no se ha avergonzado de trabajar en el programa, sino de su actitud: "No. Puedo haberme avergonzado de cosas que yo he dicho".

Respecto a sus compañeros, Kiko se mostraba decepcionado y añadía: "Yo les deseo lo mejor a los compañeros. Creo que con ellos a veces me he excedido, pero también he sido indulgente y cariñoso. Pero aquí te das la vuelta y no tardan nada en clavarte un cuchillo por la espalda. Que muchos de ellos me pusieran en entredicho reforzó mi decisión de querer dejarlo". Siendo mucho más duro con Belén Esteban: "a radicalidad de la que hablo también ocurre en el tema de Belén Esteban. Esta radicalidad de sus defensores le hace más daño que los ataques de sus detractores". Sin finalizar una guerra que lleva encendida desde hace más de cinco años: "Nunca he dicho que Belén Esteban fuera analfabeta, pero sí que podría cultivarse más. Belén representa a esa España tétrica que detesto. Pero también he dicho siempre que si yo fuera un tipo culto, no habría estado trabajando aquí".

DE SU DEUDA CON HACIENDA

"Llevo cuatro años con el sueldo embargado por la Agencia Tributaria. Debo 1.000.400 euros. Puedo vivir, porque no te lo embargan todo, te dejan algo. De gente que yo conozca de los que vienen por aquí, entre colaboradores y gente que pasa, sé de trece que han sido inspeccionados. Nos pasa a todos, actores, futbolistas, a todos" ha confesado Kiko de su importante deuda con el fisco, que le obligaba a permanecer en el programa. Aunque desde diferentes medios apuntan que ahora podría haber tomadoe sta decisión gracias a una importante herencia que ha cobrado su mujer, Kiko bromea negando los rumores: "Con la herencia de Makoke podría montar una cadena de clubes de jazz... si fuera verdad lo de la herencia no estaría aquí hoy".

LOS PLANES DE FUTURO DE KIKO

El colaborador también ha desvelado que a pesar de abandonar Sálvame no dejará los medios y que ya tiene dos ofertas, desvelando que se trata de radio: "Tengo dos ofertas y las estoy valorando, no son de televisión, pero sí de medios de comunicación. Una es para hablar de fútbol y política, algo que me encanta", despidiéndose así del que ha sido su programa y parte de su vida durante 9 años.