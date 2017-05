Kiko Matamoros ataca a 'Supervivientes': "Hay concursantes de primera y de segunda"

Tal y como prometió, Carlota Corredera acudió a la presentación de su libro, Tú también puedes, con el look que le prepararon sus compañeros de Cámbiame, programa que ella presenta. A la presentación acudieron sus compañeros de Sálvame para apoyarla en esta bonita aventura. Entre los asistentes pudimos ver a Kiko Matamoros con su mujer Makoke.

K.M: La veo estupenda, creo que no es pasión de padre. Seguro que no gana el concurso, pero está haciendo un concurso digno. Solidaria, buena compañera, simpática... Está disfrutando y la veo guapa y bien.

K.M: Me encantaría, me volvería loco. No me dejan ni llamarla por teléfono. Hay concursantes de primera y de segunda por lo visto.

K.M: Si ya lo he dicho. Es un personaje y ella dice que no y si que se ha enfadado con la revista. Eres personaje y también persona que tiene derecho a vivir su vida pero estás atrapada en el juego y lo tiene que asumir.

K.M: Impresionante ayer en su salida. Me alegro muchísimo porque la información era más pesimista en cuanto a la recuperación que podía tener y dio la talla como personaje y como persona y esa es la diferencia y la vi muy guapa y esperar que tenga una recuperación rápida y absoluta y que no se vuelva a repetir que bastante ha sufrido.

K.M: Ahora tiene que estar orgullosa de cómo lo está haciendo Bigote y está dando una cara que vendió que no tenía y tiene que sacar a la luz como una persona sensible, buen compañero... Me parece que desde que el público le dijo que se fuera al infierno, debe demostrar que no es lo que él había mal vendido. Persona normal que se emociona cuando ve a la gente sufrir y ya está. Le hace más cercano. Me gusta el de esta semana.