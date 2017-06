Kiko Hernández, feliz con la victoria judicial de Belén Esteban

CHANCE

Kiko Hernández,muy bien acompañado por su amiga Marta López y feliz por la noticia de la victoria judicial de Belén Esteban contra su ex representante Toño Sanchís, ha querido celebrarlo dándose un homenaje el pasado jueves 22 de junio en la inauguración de la nueva temporada del parque Warner.

Sobre el litigio de la colaboradora de televisión, que se enfrentaba a su ex representante Toño Sanchís, comenta: "Que no lo ha hecho bien, que no lo ha hecho correctamente, y no se, igual lo podia haber hecho de otra forma con Belén, ¿no? porque Belén es una persona que escucha, es una persona que lo ha intentado varias veces conversar, hablar, intentar llegar a un acuerdo, el no ha querido y entonces ahora tiene lo que ha buscado".

Lo mismo opina sobre Lorena, de quien dice que "ha disfrutado de los beneficios del dinero de Belén Esteban y ya esta y ya no hay mas, y lo ha disfrutado y ha tenido también la oportunidad de hablar con Belén y ponerlo todo en claro y no lo ha hecho, con lo cual en la cruz lleva la penitencia".

CHANCE: Aquí en la Warner...

Kiko Hernández: Sí, claro, inauguramos verano y un dia muy agradable y sin nada de calor.

CH: Y un día total.

K.H: Y un día de celebración. Estaba vengo, no vengo, pero hoy sí. Hoy me doy un homenaje.

CH: Qué bien, ya no solo por Belén, la familia, por vosotros que siempre habéis sido su máximo apoyo, siempre habéis confiado en ella, su verdad, y al final la justicia ha dado la razón.

K.H: Yo por Belén y por su familia. A mí el resto, sabes, estamos haciendo un trabajo y luego, claro, tienes sentimientos porque son muchos años trabajando con Belén, pero yo sobre todo y fundamentalmente, por Belén y por su familia.

CH: Y que ayer se tomo una decisión importante en el programa respecto al tema Toño Sanchís. Se decidió no hablar...

K.H: Sí, pero yo creo que eso va a ser a la larga. Es imposible no hablar de Toño...

CH: Pero esa decisión por Belén también porque basta ya...

KH: Claro, es un poco aburrido ya, siempre lo mismo y tal y meterse con cosas muy absurdas. Lo importante hoy lo ha ganado quien lo tenía que ganar y se acabó.

CH: La actitud de Toño ¿Por qué?

K.H: Es la unica que yo creo que podia hacer, yo no esperaba otra pero en cualquier caso el tiene un problema bastante gordo y a ver como sale de él. A mí me da pena hoy, sobre todo, que han salido los niños, sus niños, que no tienen culpa de nada y a mí me da mucha lástima.

CH: Lo ha gestionado mal, ¿verdad? estos meses él no lo ha hecho correctamente.

K.H: Bueno, eso es lo que ha dicho la justicia, que no lo ha hecho bien, que no lo ha hecho correctamente y no sé, igual lo podia haber hecho de otra forma con Belén, ¿no? porque Belén es una persona que escucha, es una persona que lo ha intentado varias veces conversar, hablar, intentar llegar a un acuerdo, el no ha querido y entonces ahora tiene lo que ha buscado.

CH: ¿En que lugar queda Lorena en todo esto?

K.H: Lorena ha disfrutado de los beneficios del dinero de Belén Esteban y ya esta y ya no hay mas, y lo ha disfrutado y ha tenido tambien la oportunidad de hablar con belen y ponerlo todo en claro y no lo ha hecho, con lo cual en la cruz lleva la penitencia.

CH: Te tenemos que decir que que bien te ha sentado la paternidad, madre mia.

K.H: ¿Si? ¿Estoy guapo?

CH: De verdad. Tú feliz, ¿no?

K.H: Yo feliz.

CH: Y en breve con ellos aquí...

K.H: Para eso he venido, para ver si me dan pases vips.