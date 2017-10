Ken Follett: "El futuro está en la integración de los países y no en la independencia"

Presenta su nueva novela 'Una Columna de Fuego', continuación de 'Los pilares de la Tierra' y 'Un Mundo sin Fin'

El escritor británico ken Follett ha declarado que a su juicio "el futuro está en la integración de los países y no en la independencia" y que "le sorprende el ascenso del nacionalismo" en varios lugares del mundo occidental como Cataluña o Reino Unido, puesto que no cree que "esa sea la corriente del siglo XXI".

En cualquier caso, ha precisado que el tema del libro no es la religión, "sino la libertad". "El conflicto que me interesa es el que existe entre la gente que tiene una actitud tiránica sobre la religión, imponiendo sus ideas a cualquier precio, y aquellos que lo toman con tolerancia" ha expresado para matizar que no habla sobre "las batallas entre cristianos y protestantes".