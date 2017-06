La cantante Katy Perry está dispuesta a enterrar el hacha de guerra con su archienemiga musical, Katy Perry. Días después de desvelar su intención de hacer borrón y cuenta nueva con la artista de Pensilvania, la californiana volvía a insistir en sus buenas intenciones durante una entrevista con Arianna Huffington, emitida el pasado sábado 10 de junio. "Estoy dispuesta a dejarlo pasar. La perdono y me disculpo por lo que haya podido hacer, espero lo mismo de ella, creo que es el momento. Hay cuestiones más importante en el mundo. ¿Sabes a lo que me refiero?", dijo la artista de 32 años.

"La quiero y deseo lo mejor para ella", añadió la exnovia de Orlando Bloom. "Creo que es una compositora fantástica, creo que si nosotras, tanto ella como yo, podemos ser un ejemplo de mujeres fuertes que se unen a pesar de sus diferencias, el mundo pensara que también lo pueden hacer ellos", afirmó. "Tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que hace y ella tampoco le guste todo lo que hago, pero lo que realmente es importante es llegar juntas a ese lugar de amor y perdón, comprensión y compasión", dijo la intérprete de Bon Appétit.

Después de disculparse y expresar su perdón, la ganadora del cinco American Musica Awards lanzó sus manos en el aire y comenzó a cantar Let It Go del musical animado Frozen. "Hay muchas otras cosas en el mundo en las que la gente necesita estar enfocada", agregó. "Dios la bendiga en su camino, que Dios la bendiga, honestamente", concluyó.