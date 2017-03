El inspirador discurso de Kate Winslet contra el bullying

Winslet, de 41 años, animó a los jóvenes a ser "indestructible y creer que te mereces" lograr todo lo que quieras recordando su infancia y adolescencia.

"Me acosaron en el colegio. Me llamaban ‘Blubber’. Me fastidiaban por querer actuar. Me encerraron en un armario. Se rieron de mí. No era la más bonita. Incluso me dijeron que podría tener suerte si me conformaba con papeles para chicas gordase con las partes de la muchacha de grasa. ‘No eres lo que buscamos Kate’, oí mucho”.

"No me encerré en mi sueño. Me defendí. Tuve que ignorar los comentarios negativos. Tenía que creer en mí misma. Tuve que elegir para subir por encima de todo, y tuve que trabajar duro. Tienes que ser indestructible para hacer lo que amas, y creer que lo mereces. Y a veces esa es la parte más difícil”.

"Un día, fui elegida para ser Rose en ‘Titanic’. La más impredecible candidata, Kate de la tienda de sandwichs de Reading, de repente actuaba en una de las mayores películas que se habían hecho. Puedes ser de cualquier sitio y puedes hacer cualquier cosa. Es posible sobreponerse a tus miedos", afirma la oscarizada actriz.

"Aprendí a aceptar mis defectos, a no disculparme por lo que soy. Trabajé duro y decidí que simplemente no escucharía cuando dijeron que mi cuerpo no encajaba. Esto es lo que soy, el verdadero yo, Kate de Reading", añadió.

Winslet, que tiene tres hijos, también pidió a los jóvenes que abandonaran sus teléfonos y probaran a hablar o incluso a abrazarse unos a otros para comunicarse, informa The Telegraph.

No es la primera vez que Kate habla sobre cómo fue acosada por su peso en su juventud. En 1998, después del lanzamiento de ‘Titanic’, contó a Rolling Stone que “ cuando tenía 16 años estaba gorda. Era una cuestión de familia. Somos todos grandes comedores… Yo perdí peso sensiblemente con Weight Watchers".

Sin embargo, la burla continuó hasta la edad adulta, como reveló más tarde, explicando que el director James Cameron la apodó ' Kate Pesa-un-Montón'. En 2008, Winslet dijo a Vanity Fair que ella se consideraba "siempre una niña gorda" después de sentirse aislada de la perfección de Hollywood: "Yo era gorda, no conocía a ninguna actriz famosa gorda, simplemente no me veía en ese mundo En absoluto, y estoy siendo muy sincera. Ya sabes, una vez niño gordo, siempre niño gordo".