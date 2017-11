Kankyo Tannier nos da las claves de la magia del silencio en la era de la tecnológica

Kankyo Tannier se define a si misma como una monja budista zen. Después de vivir retirada en un monasterio e instalarse en una cabaña en el campo entre caballos ha querido volver a la ciudad para compartir su peculiar filosofía de vida. Su cálida sonrisa es la mejor presentación de 'La magia del silencio', el libro en el que comparte las claves para aprender a vivir en un mundo invadido por las redes sociales, las prisas y el ruido.

Kankyo Tannier: El silencio del que hablo no está tanto en la falta de ruido exterior, porque cuando se vive en una ciudad como Madrid o una ciudad grande evidentemente nuestro entorno está lleno de ruido. Lo que explico sobre todo es como volver a encontrar el silencio que cada persona lleva dentro. Todos tenemos dentro de nosotros una gran calma y una gran presencia así que explico como reencontrarla para que en cualquier momento podamos encontrarla y dejar de lado el estrés.

K.T: En el libro hay muchos ejercicios diferentes, ya que cada persona es diferente y lo que quería era ofrecer una gama amplia para que cada cual encontrase el suyo. Pero tienes razón no es fácil y la idea principal es repetir, mi pequeño eslogan es "repetir, repetir, repetir" y aunque parece una tontería es así. Es decir, esto exige trabajo.

K.T: Algo mágico porque en cualquier situación sabemos que tenemos en nuestra disposición la capacidad de estar presentes en el momento. Lo que crea el sufrimiento en el ser humano a veces es proyectarnos demasiado en el futuro o demasiado en el pasado, pro ejemplo me he encontrado a muchísimos periodistas en estos últimos días y sé que al mismo tiempo que estamos charlando están reflexionando sobre que tienen que hacer después, que también es normal... pero se puede aprender a estar aquí, como estamos ahora hablando, y de esta forma la vida se hace mucho más sabrosa, realmente sentirnos vivos y eso es mágico.

K.T: Yo empecé la practica de la meditación, que bueno incluye el silencio, en el año 2.000 y como realmente me llegó muy hondo enseguida tuve esa chispa de la magia, al principio muy poquito y ya luego ha ido aumentando. Realmente fue una experiencia muy hermosa y muy bella y me instale en un monasterio abandonado unos meses después, pero por supuesto no es necesario vivir en un monasterio para experimentar el silencio, que eso quede claro. Ahora doy clases de meditación y sigo practicando yo misma para intentar explicar como hacerlo.