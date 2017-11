Kakkmaddafakka llega a España con 'Hus': "Nos encanta Madrid y nos encanta Barcelona. No debería haber un conflicto"

El grupo noruego Kakkmaddafakka llega a España en una gira por seis ciudades para presentar su último álbum, 'Hus', inspirado en su ciudad natal, Bergen. "El álbum habla sobre nuestros orígenes, el crecer y pasar tiempo juntos y al mismo tiempo construir aquello en lo que estamos trabajando y hacer la música a nuestra manera", han explicado los hermanos Axel y Pal Vindenes en declaraciones a Europa Press.

Madrid, Zaragoza, Valencia, Málaga, Sevilla y Barcelona, donde además grabaron los videoclips de 'Young you' y 'Young' para anteriores discos, serán las ciudades españolas que acogerán al grupo noruego en el tour de su cuarto álbum. "Nos encanta Madrid y nos encanta Barcelona. No debería haber un conflicto, es bueno que la gente vote en Barcelona y en el resto de España", han comentado sobre la situación catalana actual.

Los hermanos han afirmado que si no viajasen se "volverían locos", y han aludido al elevado índice de tasas de suicidio en los países nórdicos.

No obstante, Axel y Pal han afirmado que el proceso creativo en Bergen "fue muy libre" pues, además de producir el álbum enteramente por su cuenta, alquilaron una casa donde podían trabajar en su música "sin las presiones de un estudio". "Fue la mayor inspiración, la libertad de estar solos en esa casa, incluso destrozamos algunos micrófonos", han comentado entre risas.

Asimismo, aunque afirman haberse planteado una relocalización a otra ciudad, para ellos es importante también "estar cerca de casa" y tener a la gente que quieren alrededor. "Lo más importante no es dónde estemos sino ser humildes, hay sitios en los que tocamos sólo para 200 personas pero queremos mantener la mentalidad de que no importa si tocamos para 6.000 o para 200 personas, hay que ser humilde," han explicado.

Por otro lado, los chicos de Kakkmaddafakka mantienen su nombre original que, según han afirmado, "nació incluso antes que el grupo", tras el puntual cambio el pasado año a KMF. "No queríamos tener un problema de antemano para salir en las radios de Inglaterra y de América así que teníamos 'KMF' para no tener que cambiar de nombre", ha relatado Axel sobre la censura de algunas radios. "Así, si no quieren decir 'Kakkmaddafakka' nos pueden llamar 'KFM', que para nosotros es lo mismo".