Julián Contreras no se ha puesto en contacto con Cayetano

Tras la peligrosa cogida que sufrió Cayetano Rivera el pasado miércoles en Zaragoza y de la que avanza favorablemente, su hermano, Julián Contreras le desea una pronta recuperación, aunque confirma que no se ha puesto en contacto con él.

CHANCE: Momentos difíciles con Cayetano en el hospital, no se si has hablado con él.

CH: No si te has puesto en contacto con alguien cercano

CH: Entiendo que si no me confirmas eso es que no ha habido llamada ni comunicación con alquien cercano a la familia.

CH: ¿Pero no has hablado con nadie?

JC: No he hablado con nadie, gracias.

JC: No estas cumpliendo, no me rio, me has dicho una pregunta, yo te atiendo, te contesto a una pregunta y ya, espero que haya sido un susto, que Cayetano cuando antes esté recuperado, este bien y este llevando la vida que le gusta, disfrutando de lo suyo y de lo que le viene, que es lo importante"