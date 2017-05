Las bonitas palabras de Joshua Jackson a Diane Kruger tras el Festival de Cannes

El actor Joshua Jackson ha sido de los primeros en felicitar a Diane Kruger por el premio a Mejor Actriz en la 70ª edición del Festival de Cannes. El intérprete canadiense, que fue pareja de la alemana durante una década, se mostraba orgulloso en su cuenta de Instagram al compartir una captura de la web del certamen con el nombre de actriz de 40 años como ganadora por su trabajo en In The Fade, un drama firmado por el alemán Fatih Akin.

La gala final estuvo repleta de grandes momentos, como la cara atónita de Joaquin Phoenix cuando fue elegido Mejor Actor por su trabajo en You Were Never Really Here, de la británica Lynne Ramsay; o la emoción contenida de Pedro Almodóvar, director del jurado, al hablar de 120 pulsaciones por minuto, cinta del francés Robin Campillo que relata la lucha de una asociación contra la epidemia del sida.