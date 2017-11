Josep Carreras canta en Fukushima para ayudar a las víctimas del desastre nuclear y el tsunami de 2011

El tenor Josep Carreras ha ofrecido este domingo un concierto en Iwaki, capital de Fukushima, un concierto benéfico para recaudar fondos para las víctimas del desastre provocado por la fuga de una central nuclear en la región japonesa y el posterior tsunami en 2011, ambos causados por un terremoto.

El recital se ha celebrado a las 16.00 horas (hora local de Japón) bajo el título 'Prayer for restoration of the area' en el Iwaki Performance Art Center y han acudido 1.750 espectadores. Se trata del mismo edificio que, cuando ocurrió el desastre, sirvió para alojar a miles de personas desplazadas de sus hogares, según ha recordado la Fundación Josep Carreras.