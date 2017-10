José Ortega Cano y Ana María Aldón anuncian su boda

CHANCE

Durante meses hemos preguntado a los preguntado a los protagonistas, pero no encontraban en momento perfecto. "Ella está muy ocupada con su trabajo, lleva dos años y yo creo que hasta que no llegue al tercero no tendremos tiempo de hacer otra cosa que ella pueda y yo también ando muy enredado con muchas cosas, pero en cualquier momento..." nos confesaba hace unos meses José Ortega Cano sobre su boda con Ana María Aldón.

Y el momento ha llegado. La revista ¡Hola! nos desvela la exclusiva más esperada para la familia de Ortega Cano. El diestro y su pareja Ana María Aldón se casarán el próximo mes de julio.

Y nos dejan titulares como éstos: "Cuando ella llegó a mi vida, yo estaba muy mal, muy mal. Dejó todo por estar conmigo", asegura el diestro, mientras Ana se pronuncia por primera vez sobre Rocío Jurado: "Me ha puesto en el camino de Jose"

La pareja tiene un hijo en común, el pequeño Jose María de cuatro años y hablan de sus comienzos y de cómo acogieron los hijos de Ortega a Ana en la familia. Tanto Gloria Camila como José Fernando están muy contentos con la noticia , sobre todo el joven quien parece se está recuperando poco a poco en un centro madrileño donde está viviendo una gran evolución.

Además Ana Aldón habla del secreto más preciado de la novia: Su vestido. La pareja del diestro que estudió diseño junto a Gloria Camila, no descarta poder diseñarse su propio vestido con el que cruzará el altar, aunque será un gran secreto hasta el gran día.

Pero lo que sí está claro es que el próximo verano José Ortega Cano y Ana María Aldón se darán el "Sí, quiero" en una boda civil que tendrá lugar en Madrid.

