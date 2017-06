Jose Coronado no baja el ritmo tras el infarto sufrido en abril

Dos meses después de sufrir un infarto, Jose Coronado no ha bajado el ritmo de trabajo, por lo menos en lo que respecta a la pequeña pantalla. El veterano actor estará gran parte de lo que resta de este 2017 enfrascado en dos grandes apuestas de ficción. Esta misma semana se metía en la piel de Abraham Guerrero, un patriarca de oscuros negocios que lidera el reparto de Gigantes, serie de Movistar+ que supone, además, el regreso de Enrique Urbizu a la dirección.

Fue precisamente trabajando con el director vasco en No habrá paz para los malvados cuando el actor madrileño se ganó el beneplácito de público y crítica por su desgarradora interpretación de Santos Trinidad, el personaje que le reportó el Goya al Mejor Actor Protagonista: "Enrique me refuerza la ilusión, su originalidad es clave, Gigantes va a marcar un estilo. No se ha hecho nada igual", señaló el intérprete de 60 años. Aunque se confiesa un culo inquieto y no poder estar sin hacer lo que más le gusta, Jose aseguró haber abandonado los malos hábitos, como el tabaco, y practicar habitualmente deporte para mantenerse en forma ante la que se le viene encima.