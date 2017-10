Jorge Javier Vázquez rompe su silencio tras su crisis profesional

Jorge Javier Vázquez no está pasando un buen momento profesional. El presentador ha vuelto al frente de Gran Hermano Revolution con una de las peores audiencias registradas en el programa, algo que le está pasando factura en su vida personal."El inicio de la temporada no está siendo nada fácil, para qué vamos a engañarnos", reconoce en su blog de Lecturas.

Su ausencia en el plató de Sálvame y Sálvame Deluxe está siendo muy palpable, según varios medios los problemas que el barcelonés está teniendo con la cúpula son los causantes de su ausencia en sus programas habituales. La productora ha dicho que no hay ningún problema y que el de Badalona volverá a coger las riendas de Sálvame dentro de poco.

Pero el presentador está preocupado por cómo puedan afectarle a su pareja todas las críticas que recibe: "Noto a P. pensativo, no me gusta que le pasen factura estas cosas. Pero también es verdad que no debe ser agradable leer cosas así sobre tu pareja", se sinceraba Jorge Javier.